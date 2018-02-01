Huawei P20’nin tanıtım tarihi belli oldu

Uluslararası akıllı telefon pazarının önemli üreticileri arasında yer alan Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu P20’nin tanıtım tarihi belli oldu.

Huawei’nin Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması beklenen P20 modeli, 27 Mart tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşecek bir etkinlikle tanıtılacağı açıklandı. Huawei’nin yeni amiral gemisi için ne isim vereceği belirsizliğini koruyor olsa da ortaya çıkarılmış olan belgeler sayesinde P20 ismiyle gelmesi daha olası görünüyor.Huawei’nin P20 modelinin yanında P20 Plus ile P20 Lite modellerini de tanıtması bekleniyor.

P20 serisinin teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Cihazların tamamında şirketin kendisi tarafından üretilmiş olan Kirin 970 işlemcisiyle gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tasarım olarak üç cihazda da 18:9 ekranların kullanılması bekleniyor. Bu ekranların Quad HD yerine standart HD çözünürlüğüyle geleceği ortaya atılsa da, şimdilik bu konu hakkında net bir bilgi yer almıyor.

P20, P20 Plus ve P20 Lite hakkında bütün detaylar 27 Mart’ta gerçekleşecek etkinlikte belli olacak.