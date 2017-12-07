Huawei Nova 2S görüntülendi

Huawei’nin bugün Pekin’de tanıtacağı Nova 2S’in daha önce sızdırılan detaylara bir yenisi daha eklendi.

Cihazların tanıtılmasından önce verdiği bilgilerle tanınan Evan Blass (@evleaks)’in paylaştığı fotoğrafta Nıca 2S’in parlak mavi renkli versiyonu gösteriliyor. Kenar çizgileri oldukça ince olarak görünen ve çift ön kamerasıyla göze çarpan Nova 2S’te dikkat çeken bir başka konu ise cihazın parmak izi tarayıcısının ana ekran tuşunun ince alt çerçevesine yerleştirilmesidir.

Nova 2S’in ön panelinde akıllı telefon pazarında rağbet gören “büyük ekran küçük çerçeve” tercihinin sürdüğü göze çarpıyor. Huawei, bu yaklaşımını daha önce Mate 10 serisi ve Honor V10’da da göstermişti. Cihaz hakkında daha önce deinilen bilgiler arasında ön kısmında 20 ve 2 MP’lik çift ön kamera, arka kısmında 16 ve 20 MP’lik çift arka kamera sistemiyle geleceği ortaya çıkmıştı.

Nova 2S’in 6 inç büyüklüğündeki ekranı 18:9 görüntü oranı ve 2160×1080 piksel çözünürlüğünde gelecek. Android 8.0 işletim sistemiyle çalışmasıyla beklenen cihazda 3340 mAh gücünde bir batarya ile gelecek. Donanım olarak Nova 2S’te şirketin kendi üretimi HiSilicon Kirin 960 işlemciye 4 veya 6 GB RAM eşlik edecek. Cihazda dahili depolama olarak 64 veya 256 GB seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Kırmızı,siyah,gri,pembe ve mavi seçenekleriyle gelecek Huawei Nova 2S’in Çin’de 2.599 yuandan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.