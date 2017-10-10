Huawei Mate 10’un özellikleri ortaya çıkarıldı

Huawei’nin 16 Ekim tarihinde Almanya’nın Münih kentinde tanıtacağı Mate 10 ve Mate 10 Pro hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mate 10’un teknik özelliklerini açıklayan görselde 6.2 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği belli olmasının yanında 18:9 şeklinde ve 2160×1080 çözünürlüğünde geleceği de belli oldu. Gelişmiş yapay zeka servisleri sunacak olan 8 çekirdekli Kirin 970 işlemcisinin kullanılacağı cihazda 20 ve 23 MP çözünürlüklerinde çift arka kamera yer alacak. Cihazın bataryası 4.000 mAh gücünde olacak.

Android 8.0 işletim sistemiyle gelecek olan Mate 10’da 64 ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle beraber suya ve toza dayanıklı bir kasa, parmak izi okuyucusu özellikleri de cihazda yer alacak özellikler arasında bulunuyor.

Mate 10 ve Mate 10 Pro hakkında daha kesin bilgileri 16 Ekim’de gerçekleşecek olan lansmanın ardından size aktarmayı sürdüreceğiz.