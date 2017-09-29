Telefon

Huawei Mate 10’un lansman tarihi belli oldu

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Huawei, bugün Mate 10’u bekleyenler için bir tanıtım videosu paylaştı.

Videoda Huawei, yeni gelecek Mate 10’u bir akıllı telefon yerine akıllı bir makine olarak tanımladı. Videoda Mate 10’un çift arka kamera ve metalik bir çerçeve ile geleceği de belli oldu. Mate 10 hakkında çıkan dedikodulara göre Mate 10 ile birlikte iki yan model daha tanıtılacak.

Huawei Mate 10’da bulunan sekiz çekirdekli Kirin 970 işlemcisinde sanal zeka da yer alacak. Huawei, Mate 10’da mevcut olarak kullanılacak olan yapay zekayı “Dünya’nın sinirsel işlemci birimine bağlı olan ilk mobil yapay zeka çipi” olarak tanımlıyor.

Huawei’nin 16 Ekim tarihinde Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşecek olan Mate 10 lansmanını heyecan ile bekliyoruz.

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