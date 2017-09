Huawei Mate 10’un lansman tarihi belli oldu

Huawei, bugün Mate 10’u bekleyenler için bir tanıtım videosu paylaştı.

Videoda Huawei, yeni gelecek Mate 10’u bir akıllı telefon yerine akıllı bir makine olarak tanımladı. Videoda Mate 10’un çift arka kamera ve metalik bir çerçeve ile geleceği de belli oldu. Mate 10 hakkında çıkan dedikodulara göre Mate 10 ile birlikte iki yan model daha tanıtılacak.

Delivering the ultimate experience, going beyond smart, using the transformative power of #AI. Welcome to intelligent. #HuaweiMate10 pic.twitter.com/u9yD1mhdYy

