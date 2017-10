Huawei Mate 10 pil detayları belli oldu

Huawei, yeni amiral gemisi Mate 10’u tanıtmasına 2 haftadan daha kısa süre kala cihaz hakkında bilgi paylaşmayı sürdürüyor.

Huawei’nin Twitter sayfası üzerinden yapılan paylaşımda cihazın 4.000 mAh gücünde bir batarya ile geleceği iddiasını onayladı. Ancak bu bataryanın hangi Mate 10 modeli için olduğu belirsizliğini koruyor. Büyük olasılıkla bu bataryanın Mate 10 serisinin üst seviye modeli Mate 10 için olduğu düşünülüyor.

#ThatFeelingWhen your battery lasts all day on a single charge…#HuaweiMate10 coming 16th October 2017. pic.twitter.com/m0zmyIDk5k

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 5, 2017