Huawei Mate 10 yapay zekasıyla bir adım öne geçecek

Huawei’nin 16 Ekim’de tanıtması beklenen Mate 10’dan büyük beklentileri bulunuyor.

Huawei, Ağustos ayında gerçekleşen IFA 2017’de Sinirsel İşlemci Birimi’nin yer aldığı Kirin 970 isimli işlemciyi tanıtmıştı. Kirin 970 ile mobil cihazlara yapay zekâ tabanlı olarak daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bununla birlikte pil ömrü ve kullanım güvenliğinde de bir artış da sunuyor

Kirin 970’de Apple’ın A11 Bionic’te olduğu gibi yapay zekâ işlemlerini gerçekleştirmek için bir dizi işlemci çekirdeği kullanılıyor. Huawei Mate 9 modelinde otomatik öğrenme aracılığıyla kullanıcıların alışkanlıklarını öğrenebilmesini sağlıyordu. Mate 10’da ise cihaz genelinde yapay zekadan yararlanılması bekleniyor.

Teknoloji devlerinin ürünlerinde sıklıkla kullandığı yapay zekânın tüketiciler için dikkat çekici bir unsur olarak bulunduğu bu dönemde Huawei’nin Mate 10 ile neler yapacağını merakla bekliyoruz.