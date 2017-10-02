Huawei Mate 10 Pro’nun basın görseli ortaya çıktı

Huawei’nin 16 Ekim tarihinde Münih’te gerçekleştireceği etkinliğe sayılı günler kala Mate 10 Pro’nun basın görseli sızdırıldı.

Popüler sızıntı kaynakları arasında yer alan Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşılan fotoğraflarda Mate 10 Pro’nun tasarımı hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Siyah, mavi ve kahverengi renk seçenekleriyle gelecek Mate 10 Pro’nun Huawei’ye yakın olan kaynaklardan çeşitli bilgiler elde edildi.

Huawei Mate 10 Pro pic.twitter.com/3RgjObXmw6 — Evan Blass (@evleaks) October 1, 2017

Verilen bilgiler arasında Mate 10 Pro’nun 5.9 inçlik 18:9 en boy oranındaki ekranın 2.880 x 1.440 piksel çözünürlüğünde geleceği belirtiliyor. İşlemci olarak Kirin 970 işlemcisinin bulunması tahmin edilen Mate 10 Pro’nun 12 megapiksel ve 20 megapikselden oluşan Leica imzalı çift arka kamerayla beraber ön kısmında da kaliteli selfie çekimleri için 8 megapiksellik bir kameranın da bulunması bekleniyor.

Yapay zekasıyla da dikkat çekmesi beklenen Mate 10’un 16 Ekim’deki lansmanını heyecanla bekliyoruz.