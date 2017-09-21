Huawei Mate 10 hakkında ilginç iddia

Huawei’nin yeni gelecek amiral gemisi Mate 10’un 4 farklı versiyon ile satışa sunulacağı öne sürülüyor.

Huawei’nin 16 Ekim’de lansmanı gerçekleşecek yenş amiral gemisi Mate 10 modeli hakkında çıkan yeni raporlara göre 4 farklı versiyon ile satışa sunulması beklenen Mate 10, IPS LCD ekran ile gelecek.

Mate 10 Pro adı verilen modelde ise AMOLED ekran ile gelecek. Mate 10 Lite modelinde ise Mate 10’daki gibi IPS LCD ekran ile gelmesinin yanında Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerinde bulunan LEICA kamera ile gelmeyecek. Bu 3 modelin yanında Mate 10’un Porsche Design modeli de gelecek. Mate 10’un daha klas bir versiyonu olarak gelecek bu cihazın fiyatı biraz daha yüksek olacak.

Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite modelinin 650 ile 850 dolar aralığında bulunması beklenirken Mate 10 Porsche Design modelinin fiyatı belirsizliğini koruyor.