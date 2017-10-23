Huawei katlanabilir telefon pazarına giriyor

ZTE’nin ardından Huawei de katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde. çalışıyor.

ZTE tarafından yalnızca ABD’de bulunan kullanıcılara özel olarak satışa Axon M modeline benzer olarak çift ekranlı akıllı telefon hazırlığı yapan Huawei, bu telefonu önümüzdeki sene satışa sunacak. Tamamen katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üretilmesini oldukça güç bulan Huawei’nin bu sebeple çift ekranlı bir akıllı telefon üreteceği düşünülüyor.

Huawei’nin CEO’su Richard Yu,katlanabilir telefon konusunda son aşamaya geldiklerini ve bir prototip cihazının hazırlandığını belirtti. Yu, bu cihazın nasıl daha iyi hale gelebileceği konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çift ekranlı telefonların birleştirildiğinde oluşan kalın çerçeve çizgisi nedeniyle estetik bir görünüm sunmuyor. Huawei, daha ince boyutlarda ekranlar tasarlayarak bu sorunu geride bırakabilir.