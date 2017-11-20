Huawei Honor V10 modeli hakkında yeni detaylar belli oldu

Huawei’nin 28 Kasım’da Çin’de, ondan sonraki hafta da Londra’da tanıtması beklenen Honor V10 hakkında yeni detaylar göründü.

Daha önce 18:9’luk bir ekran ile geleceği bilinen Honor V10’un tasarım ve donanımı hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. TENAA’dan edinilen bilgilere göre Honor V10’da 5.99 inçlik FullHD+ çözünürlüğünde FullView ekran ile geleceği öğrenildi. Kirin 970 işlemcisiyle gelecek Honor V10’da 6 GB RAM ile 64 ve 128 GB dahili depolama alanı bulunacak.

Çift arka kamerayla gelecek olan Honor V10’da 16 ve 20 MP çözünürlüğünde kameralar yer alırken, cihazın ön kısmında hoparlörün yanına yerleştirilmiş 13 MP’lik bir kamera bulunacak.

Mate 10 serisini tanıtırken EMUI 8.0 kullanıcı arayüzünü de tanıtan Huawei, Honor V10’da da aynı arayüzün kullanılacağını açıklamıştı. Android 8.0 işletim sistemiyle çalışacak olan cihazın alt kısmında bir kulaklık girişi de bulunacak.

Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Honor V10’un 2.999 Çin Yeni (452 dolar) ile satışa sunulması bekleniyor