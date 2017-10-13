Huawei Honor 6C Pro resmen tanıtıldı

Huawei’nin yan kuruluşları arasında bulunan Honor 6C Pro modelini tanıttı.

Huawei’nin Nisan ayında tanıttığı Honor GC modelinin daha gelişmiş bir versiyonu olan Honor 6C Pro modeli kullanıcıların beğenisine sunuldu. 5.2 inç büyüklüğünde ve HD çözünürlüğünde bir ekran ile gelen Honor 6C Pro’nun ön tarafında bir tuş bulunmamasıyla birlikte cihazın arka tarafında bulunan kameranın altında bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Huawei Honor 6C Pro’da donanım olarak MediaTek MT6750 işlemci ve 3 GB RAM bulunuyor. 3.ooo mAh gücünde bir batarya ile gelen cihazın ön kısmında 8 arkasında 13 MP’lik kameralar yer alıyor. Huawei Honor 6C Pro, Android 7.0 işletim sistemiyle çalışacak.

Fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmayan Honor 6C Pro’nun Avrupa’da 179 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.