HTC’nin üzerinde çalıştığı yeni telefon söylentisi

HTC’nin U11 ile getirdiği Edge Sense özelliğini orta segment bir cihaza getiriyor.

Kod adı Ocean Life olan cihazın HTC’nin U serisinin yeni bir üyesi olacağı iddia ediliyor. Daha önce HTC U Ultra için Ocean Note, U Play için Ocean Smart, U11 için Ocean Master kod adları verilmişti.

Teknik özellik olarak cihazda bir orta segment cihazda iyi performans sergileyen Snapdragon 660 işlemci ve U Play cihazında da bulunan 5.2 inçlik Full HD ekran bulunacak. Kamera olarak cihazın ön ve arka tarafında 16 MP’lik kameralar bulunacağı iddia ediliyor. Bluetooth 5.0, USonic kulaklık ve 2.600 mAh gücünde batarya ile birlikte gelecek cihazda Android 7.1.1 işletim sisteminin Sense 9 UX arayüzüyle birlikte gelecek.

Cihazda bulunan Edge Sense ile U11’de gerçekleştirilen harketlerin aynısı bu cihazda da yapılabilir olacak.