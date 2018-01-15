HTC U12’nin tasarımı belli oldu

Kullanıcıların uzun süredir tasarımlarını eleştirdiği HTC’nin geri dönüş yapmak için geliştirdiği U12 modelinin tasarımı bir kılıf üreticisi sayesinde belli oldu.

Kılıf için paylaşılan resimlerden HTC U12, kavisli 18:9 oranında 4K ekranla geliyor. İnce çerçevelere sahip olan HTC U12’nin önünde ve arkasında çift kamera bulunuyor. Ön tarafında bir parmak izi sensörü de barındıran HTC U12’de USB-Type C ve kulaklık girişleri bulunuyor.

Teknik özellik bakımından herhangi bir bilgi edinilmeyen HTC U12’de Snapdragon 845 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 12 GB dahili depolama ile gelmesi beklenen HTC U12 ile elde edilen bilgileri sizlere sunmayı sürdüreceğiz.