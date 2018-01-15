Telefon

HTC U12’nin tasarımı belli oldu

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Kullanıcıların uzun süredir tasarımlarını eleştirdiği HTC’nin geri dönüş yapmak için geliştirdiği U12 modelinin tasarımı bir kılıf üreticisi sayesinde belli oldu.

Kılıf için paylaşılan resimlerden HTC U12, kavisli 18:9 oranında 4K ekranla geliyor. İnce çerçevelere sahip olan HTC U12’nin önünde ve arkasında çift kamera bulunuyor. Ön tarafında bir parmak izi sensörü de barındıran HTC U12’de USB-Type C ve kulaklık girişleri bulunuyor.

Teknik özellik bakımından herhangi bir bilgi edinilmeyen HTC U12’de Snapdragon 845 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 12 GB dahili depolama ile gelmesi beklenen HTC U12 ile elde edilen bilgileri sizlere sunmayı sürdüreceğiz.

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