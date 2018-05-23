HTC, U12+ modeli ile iddialı geliyor

HTC amiral gemisi olarak da tabir edebileceğimiz yeni modeli U12+ modelini tanıttı. Kenarlardan çerçevesiz bir ekrana sahip olan cihazın çentik tasarımını kullanmaması dikkat çekiyor.

HTC U12+ donanımsal özellikleriyle de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. 6 inçlik Corning Gorilla Glass kullanılan telefonda 18:9 en-boy oranına sahip Quad HD+ (2880 x 1440) çözünürlükte Super LCD 6 ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon’ın 845 işlemcisinden alan U12+ modelinde 6GB RAM ve 64GB/128GB olmak üzere depolama seçenekleri bulunuyor.

HTC U12 Plus’ın arka tarafında 1 adet 12MP geniş açılı kamera, 1 adet de 16MP telephoto lens bulunuyor. Ön tarafa ise 8 megapiksellik çift kamera konumlandırılmış. Kullanıcılara 3.500mAh batarya kapasitesi sunan HTC U12 Plus kutudan Android Oreo 8.0 tüklü olarak çıkıyor. Telefon siyah, yarı saydam mavi ve güneş kırmızısı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Tasarımıyla günümüzde Android amiral gemisi telefonlarından farklı görünen HTC U12+ özellikle yarı saydam mavi rengiyle kullanıcılara oldukça ilginç bir tutuş hissiyatı ve kullanım deneyimi sunuyor. Cihazın 64GB modeli için duyurulan fiyatı 799 dolar. 128 GB depolama alanına sahip versiyonu için ise 849 dolarlık bir satış fiyatı belirlenmiş.