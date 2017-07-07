Holografik ekranlı telefon karşınızda

RED, kendi geliştirdiği akıllı telefonunu tanıttı.

Üst düzey kamera üreticisi RED, Hydrogen One isimli akıllı duyurdu. Şirket, tanıtım esnasında telefonda bulunan holografik ekran özelliğini vurguladı. Hydrogen One’da 5.7 inçlik ekran, geleneksel 2 boyutlu içeriğin yanında holografik çoklu görüntülü ve 3 boyutlu içeriklere ek olarak interaktif oyunlar arasında stabil geçiş yapmasını sağlayan nanoteknoloji kullanılacak.

RED’in kurucusu Jim Jannard, Hydrogen One ‘da kullanılan ekranın daha önce hiç görülmemiş bir teknoloji olduğunu söyledi. Jannard, cihazda LG Optimus’ta kullanılan ancak başarısız olan merceksel ekranın kullanılmaıdğını söyledi.

Hydrogen One‘ın sürükleyici bir kullanım deneyimi sunması için çok boyutlu ses sunabileceği bir algoritmanın kullanılacağı stereo ses sistemi yer alacak. RED, cihazın bütün duyulara hitap edeceği konusunda oldukça iddialı görünüyor.

Motorola’nın Moto Z serisindeki gibi modüler eklenti desteği verecek olan Hydrogen One’dadijital sinema kamerası serisiyle çalışacak. Bununla birlikte RED, Hydrogen One’ın tasarımında değişikliğe gidebileceğini belirtti.

RED, Hydrogen One’ı 2018 yılının ilk çeyreğinde satışa sunacak. Ön siparişe açık olan Hydrogen One’ın alüminyum modeli 1.195 dolar ile gelirken titanyum modeli ise 1.595 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.