Telefon

HMD Global’ın tanıtacağı yeni telefonun lansman tarihi belli oldu

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En büyük cep telefonu üreticilerinin üçüne sahip olan HMD Global, 19 Ekim’de yeni bir cihaz tanıtmaya hazırlanıyor.

HMD Global’ın Çin’de gerçekleştirileceği etkinlikte Nokia 7 veya Nokia 8’in 6 GB RAM’li gelişmiş bir sürümünün tanıtılacağı konuşuluyor. Belirli Avrupa ülkelerinde satışa sunulan Nokia 8, henüz Çin’de satışa sunulmadı. Çin’de satışa sunulduğunda Avrupa’da daha gelişmiş sürümünün tanıtılma olasılığı bulunuyor.

Nokia 7 için 3 GB RAM/ 32 GB dahili depolama, 4 GB RAM/ 32 GB dahili depolama ve 4 GB RAm/ 64GB dahili depolama olmak üzere üç farklı konfigürasyon ile geleceği iddia ediliyor. Bu iddiaların hangisinin gerçek olacağını 19 Ekim’de gerçekleşecek etkinlikte göreceğiz.

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