HMD Global’ın tanıtacağı yeni telefonun lansman tarihi belli oldu

En büyük cep telefonu üreticilerinin üçüne sahip olan HMD Global, 19 Ekim’de yeni bir cihaz tanıtmaya hazırlanıyor.

HMD Global’ın Çin’de gerçekleştirileceği etkinlikte Nokia 7 veya Nokia 8’in 6 GB RAM’li gelişmiş bir sürümünün tanıtılacağı konuşuluyor. Belirli Avrupa ülkelerinde satışa sunulan Nokia 8, henüz Çin’de satışa sunulmadı. Çin’de satışa sunulduğunda Avrupa’da daha gelişmiş sürümünün tanıtılma olasılığı bulunuyor.

Nokia 7 için 3 GB RAM/ 32 GB dahili depolama, 4 GB RAM/ 32 GB dahili depolama ve 4 GB RAm/ 64GB dahili depolama olmak üzere üç farklı konfigürasyon ile geleceği iddia ediliyor. Bu iddiaların hangisinin gerçek olacağını 19 Ekim’de gerçekleşecek etkinlikte göreceğiz.