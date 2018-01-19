HMD Global’ın MWC etkinlik tarihi belli oldu

Nokia marka telefonların üreticiliğini üstlenen HMD Global’In Barselona’da düzenlenecek MWC 2018 etkinliğinin tarihi kesinleşti.

HMD Global tarafından gönderilen etkinlik davetiyesinde 25 Şubat’ta gerçekleşecek etkinlikte şirket olarak yeni bir bölüme başlayacağı belirtiliyor. HMD Global’ın ürün şefi Juho Servikas, etkinliğin gerçekleşmeden önce beklentileri yükselten açıklamalarda bulundu. HMD Global, geçtiğimiz yıl gerçekleşen MWC etkinliğinde 3310’un yeni versiyonunu, Nokia 3, 5 ve 6 modellerini tanıttı.

HMD Global’ın bu yılın şubat ayında gerçekleşecek MWC etkinliğinde Nokia 1,4 ve 6 modellerinin yeni sürümüne ek olarak Nokia 7, 8 ve amiral gemisi Nokia 9 modellerini de tanıtması bekleniyor. Ayrıca Nokia kullanıcıları için ayrı bir öneme sahip olan Nokia 3310 modelinin 4G bağlantı desteği bulunduran bir sürümünün tanıtılması bekleniyor.