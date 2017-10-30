Google’ın yeni akıllı telefonlarında problemler sürüyor

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’de yaşadığı problemlere Android Auto da eklendi.

Google 2 XL’ın POLED ekranında ortaya çıkan problemi araştıran Google, her iki cihazdan da çıkan ilginç seslerle de dikkat çekmişti. Şimdi ise cihazların Android Auto ile bağlantı kurmasında problemler yaşanıyor. Kullanıcılar, bir süre sonra sistem ile bağlantı kurulamadığını ve yolculuk esnasında büyük problemler yaşadıklarının altını çiziyor.

Yeniden bağlantı kurulması için bağlantıyı yeniden kurmaya çalışan kullanıcılar ise aynı sorunun 15 dakika sonra tekrarlandığını belirtiyor. Yaşanan bütün problemler için bir güncelleme hazırlayan Google, şu anda kullanıcı deneyimi açısından sınıfta kalmışa benziyor.

Google’ın yeni Pixel cihazlarında gerçekleşen problemler konusunda nasıl adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz.