Google yeni nesil akıllı telefonlarını tanıttı

Google, ikinci nesil Pixel akıllı telefonlar Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in duyurdu.

Pixel 2 görünüş olarak Pixel’e benzerlik gösteriyor. Pixel 2 XL’da ise dikkat çekici tasarım değişiklikleri bulunuyor. Pixel 2 XL’ın ekran büyüklüğü 5.5 inçten 6 inçe yükseltiliyor. Uçtan uca bir ekran ile gelen telefonun, ekranın üstünde ve altında inceltilmiş çerçeve alanları yer alıyor. Pixel 2’de ise 5 inçlik ekran büyüklüğünde gelmeyi sürdürüyor. Kalın ekran çerçevesiyle gelen Pixel 2, ince ekran çerçeveli telefonlarından uzak bir tasarımla geliyor. Her iki telefonun arka kısmının üst tarafında bulunan cam bölüm küçültüldü. Google, Pixel 2 serisi akıllı telefonlarında parmak izi okuyucusunun bir akıllı telefonda bulunabilecek en hızlı sistem olduğuna da dikkat çekti.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL sahipleri de geçen yıl ilk Pixel telefonlarına sahip olanlar gibi, çektikleri fotoğrafları ve videoları orijinal kalitesinde, Google Fotoğraflar üzerinde ömür boyu depolayabilecek. Google Fotoğraflar’da depolama herkes için ücretsiz olsa da fotoğraflar sıkıştırılarak saklanıyor. Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kullanıcıları ise, herhangi bir ücret ödemeden sıkıştırılmamış fotoğraf depolama hizmetinden yararlanabilecek. Bununla birlikte buluta yüklenen fotoğraflar da telefondan anında silinecek, bu sayede kullanıcılara yeni fotoğraflar ve videolar için otomatik depolama alanı sağlanmış olacak.

Kamera olarak Pixel 2 serisi akıllı telefonlarda OIS destekli 12 MP arka ve 8 MP ön kamera bulunacak. Pixel 2 serisi akıllı telefonların kameralarında çeşitli artırılmış gerçeklik özellikleri de bulunacak. Bunların arasında AR çıkartmaları da bulunuyor. Kullanıcılar, çekmiş olduğu fotoğraf ve videolara üç boyutlu karakter ve emoji simgelerini ekleme ve bunların kare içinde hareket ettiğini görebilmek mümkün hale gelecek. Google, bu konuda bazı kuruluşlarla iş ortaklığına girerek bazı ünlü simaları da artırılmış gerçeklik deneyimine dahil edecek. İşe ise Stranger Things’in karakterlerinin yeniden yapılmış versiyonlarıyla başlanacak olan AR çıkartmalarına daha sonra Star Wars çıkartmaları da eklenecek.

Pixel 2 serisi akıllı telefonlarda daha önce HTC’nin amiral gemisi U11 ile tanıştığımız “Active Edge” isimli özellik de bulunacak. Kullanıcılar, telefonun kenarlarını sıkarak ilk olarak Google Asistan açılması ve telefon çağrılarını sessize alacak şeklinde ayarlanacak.

Pixel 2, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk opsiyonu bulunacak. Ön siparişlerin bugün alınmaya başlanacağı Pixel 2’nin 64 GB kapasiteli sürümü 649 dolar olarak belirlenirken, 128 GB kapasiteli modeli ise 749 dolara satışa sunulacak. Pixel 2 XL’in ise yalnızca siyah ve beyaz seçenekleri bulunacak. Beyaz renkli modelin arkasında siyah renkli cam gölgesi ve turuncu renkli ana ekran tuşu gibi bazı tasarım düzenlemeleri yer alıyor. Pixel 2 XL’ın 64 GB’lık versiyonu 849 dolardan satışa sunulurken, 128 GB’lık sürümü ise 949 dolar ile satışa sunulacak. Google, kısa süreliğine Pixel 2 serisi akıllı telefonları satın alanlara Google Home Mini’yi de hediye edecek.