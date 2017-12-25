Google Pixel 2’de WiFi problemi yaşanıyor

Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 2 modelinde problemler devam ediyor.

Bilindiği gibi oldukça kısıtlı bir pazar ağına sahip olan Google Pixel 2 modelinde son olarak en son ekranlarında problem yaşamaya başlayan kullanıcılar, şimdi de cihazın WiFi’ndan şikayetçi oldu. Forumlarda Google Pixel 2 ile ilgili olarak sıklıkla WiFi ağında düşmeler yaşandığı dile getirildi.

Google tarafından yapılan açıklamada bu problemin son Android güncellemesiyle birlikte gerçekleştiğini dile getirmiş olsa da kullanıcılar bu konuyla daha detaylı bir yanıt bekliyor. Ayrıca bu problem her cihazda gerçekleşmiyor. Genel olarak bakıldığında Google Pixel 2, düşük kullanıcı memnuniyeti sunduğu açık bir şekilde görünüyor.

Google’ın Pixel 2 ile yaşanan problemler karşısında nasıl bir çözüm bulacağını hep birlikte göreceğiz.