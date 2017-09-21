Google HTC’yi satın aldı

Akıllı telefon pazarında dayanıklı kalamayan Nokia ve Motorola’ya HTC de katıldı.

Android pazarında yaşanan şiddetli rekabet belirli markaların kepenk indirmesine neden olmasını ardından sıra şimdi şimdi HTC’ye geldi. Google tarafından resmî açıklamaya göre, HTC’nin mobil tarafının satın alındığını duyurdu.

Bilindiği gibi Google’ın 4 Ekim’de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılacak olan Pixel 2 ve Pixel XL 2 cihazlarının üretimi HTC tarafından gerçekleşmişti. Gerçekleşen satın almayla HTC’nin donanım ekibini kendi bünyesine katan Google, kendi donanımını yaratmak adına 1.1 milyar dolar gibi büyük bir meblağlıyı gözden çıkardı.

Gerçekleşen satın almanın ardından 2 binden fazla çalışanı bulunan HTC, akıllı telefon ve sanal gerçeklik alanı için ürün geliştirmeyi sürdürecek. Ayrıca HTC’nin bu satın almanın ardından yeni bir amiral gemisini duyurması bekleniyor. Google’ın HTC’den kattığı çalışanlarla geliştireceği cihazları merakla bekliyoruz.