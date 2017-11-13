Gionee M7 Power’ın Hindistan’daki satış tarihi belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Gionee tarafından geliştirilen yeni akıllı telefonu M7 Power’ın Hindistan’daki gerçekleşecek tanıtım etkinliği dolayısıyla basın davetiyeleri gönderilmeye başlandı.

15 Kasım’dan itibaren Hindistan’da satışa sunulacak Gionee M7 Power, daha önce Çin’de M7 ile birlikte tanıtılan M7 Power, 5.000 mAh gücünde batarya ve 18:9 görüntü oranıyla öne çıkıyor. İlk olarak Eylül ayının sonunda 1999 Yuan karşılığında satışa sunulan M7 Power, 20 bin rupi gibi tutarla Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Altın sarısı,mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelen M7 Power, Oppo F5 ve Vivo V7+ gibi telefonlara karşı mücadele edecek. 1440×720 çözünürlüğünde bir ekranla gelen M7 Power’da 6 inç büyüklüğünde 18:8 FullView ekran yer alacak. Sekiz çekirdekli 1.4 Ghz Snapdragon 435 işlemcisiyle çalışan cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama bulunacak. MicroSD kart desteğiyle 256 GB daha eklenebilen M7 Power’da Android 7.1.1. ‘in üzerine Amigo OS 5.0 işletim sistemiyle çalışırken hibrit çift SIM kart desteği de bulunacak.

Cihazın arkasında f/2.0 diyafram genişliği ve otomatik odaklama özelliği LED flaş bulunan 13 MP’lik bir kamera kullanılacak. Cihazın önünde ise 8 MP çözünürlüğünde çalışan bir kamera bulunacak. Parmak izi okuyucusu da mevcut olarak bulunan Gionee M7 Power’da hızlı şarj özelliği de kullanılabiliniyor.