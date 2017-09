Geliştiriclere iPhone X için bir simülatör yayınlandı

Apple, iPhone X’e uygun uygulama tasarlanması için geliştiricilere bir simülatör yayınladı.Apple, geçtiğimiz gün geliştiricilere iOS 11.1, watchOS 4.1 ve tvOS 11.1 işletim sistemleri için Xcode 9.1 betayı yayınladı. Bu beta sürümünde geliştiricilerin iPhone X uyumlu uygulamalar geliştirmesi için iPhone X simülatörünü de sunuyor. Simülatör ile birlikte Siri’nin aktif hale gelmesi, kontrol merkezini açma gibi işlemlerin nasıl gerçekleştiğini gösteren bazı videolar da bulunuyor.

Simülatörde ana ekran tuşu yerine ekranın açılması aşağıdan yukarıya doğru sürüklemek gerekiyor. Kilit ekranının sağ alt kısmında bir kamera kısayolu yer alıyor. Sol taarfında ise 3D Touch ile çalışacak bir el feneri yer alacak.

Guilherme Rambo isimli geliştiricinin hazırlayıp Twitter’da paylaştığı videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Remember I talked about onboarding videos when setting up the iPhone X? Here's the first one. pic.twitter.com/Fe5t3s8lgo

— Guilherme Rambo (@_inside) September 27, 2017