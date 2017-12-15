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Galaxy S9’un tanıtım tarihi netleşmeye başladı

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Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9’u önümüzdeki sene MWC’de tanıtması bekleniyor.

Bu sene Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmış olduğu Galaxy S8 ve S8+ modellerinin ardından önümüzdeki sene tanıtacağı Galaxy S9 modeli için önce özel bir etkinlik gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ancak edinilen yeni bilgilere göre Samsung Galaxy S9 ve S9+ modellerini MWC 2018’de tanıtmaya hazırlandığı belli oldu.

26 Şubat 2018 tarihinde İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde Galaxy S9 ve S9+ modellerini etkinliğin ardından satışa sunması bekleniyor. Bu cihazların Samsung tarafından yapılacak resmi bir açıklama gelmediği sürece belirsizliğini koruyor olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

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