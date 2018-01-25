Galaxy S9’un tanıtım tarihi belli oldu

MWC 2018 etkinliğinde öne çıkması Samsung, gazetecilere merakla beklenen etkinliğin resmi davetlerini gönderdi.Ağustos ayında duyurmuş olduğu Galaxy Note 8 modeliyle önemli bir çıkış yapmayı başaran Samsung, Galaxy S9 modeliyle bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Her sene Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung, Galaxy S9 modelini 25 Şubat tarihinde tanıtacak.

Samsung, etkinlik davetiyesinde “Kamera, yeniden canlanıyor” yazan bir mesaj bulunuyor. Günümüzde kameralar, akıllı telefonların pazarlanmasında dikkat çeken bir unsur hâline geldi. Bu yüzden akıllı telefon üreticileri, yeni telefonlarında daha kaliteli kamera özellikleri sunma üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Samsung’un Galaxy S9 modelinde ne gibi özellikler sunacağını merakla bekliyoruz.