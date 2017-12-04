Galaxy S9’un renk alternatifleri belli olmaya başladı

Samsung’un yeni amiral gemisi cihazlarının renk seçenekleri hakkında yeni bir iddiada bulunuldu.

SamMobile tarafından yayınlanan haberde, Galaxy S9 ve S9+ modellerinin dört farklı renk seçeceğiyle geleceği belirtildi. Samsung’un bu renk seçeneklerinin nasıl adlandıracağı belirsizliğini koruyor olsa da siyah,altın,mavi ve mor renk seçenekleriyle geleceğinin altı çizildi.

Mor renk seçeceği daha önce Samsung’un bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S8 modeli için de belirtilmişti. Samsung, Galaxy S9 için sunacağı bu renk alternatifiyle kullanıcı sayısını arttırmayı hedefliyor. Samsung, Galaxy S9 serisinde yer alması beklenen yüzde 89’luk ekran kasa oranıyla Apple’ın geçtiğimiz ay satışa sunduğu iPhone X modelinde yer alan yüzde 81’lik ekran kasa oranını geride bırakmayı planlıyor.

Ekranda iPhone X’da yer alan çıkıntıyı bulundurmayacak olan Samsung, yeni nesil amiral gemisi cihazında kavisli ekran tasarımı kullanacak. Galaxy Note 8’de bulunduğu gibi çift arka kamera ile gelmesi beklenen cihazda kameranın yanına yerleştireceği parmak izi okuyucusuyla tüketicilerden tepki görmesi bekleniyor.