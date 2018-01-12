Galaxy S9’ün özellikleri belli oldu

Samsung’un MWC etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S9 modelinin kutu görseli bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Görselde verilen bilgilere göre Samsung’un yeni nesil amiral gemisi, Galaxy S8 modelinde olduğu gibi 5.8 inç büyüklüğünde Quad HD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Ancak Galaxy S9’un ekran köşeleri ocak olması sebebiyle kullanılabilir ekran alanı 5.6 inçe düşecek.

Galaxy S9’un arkasında tek kamera bulunmasıyla birlikte f/1.5 ve f/2.4 değişken diyafram diyafram açıklığı bulunduran 12 MP’lik Süper Hızlı Çift Piksel kamerası bulunacak. Galaxy S9’da yer alacak olan değişken diyafram teknolojisinin nasıl kullanılacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu teknoloji sayesinde hem portre çekimlerinin hem de düşük ışık çekimlerinde önemli gelişmeler bulunması bekleniyor.

Galaxy S9’un ön tarafında ise 8 MP’lik bir kamera bulunacak. Galaxy S8’e benzer bir kamera ile geldiği için bu kamerada ne gibi özelliklerin bulunduğunu görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

Donanım olarak farklı pazarlarda Snapdragon 845 Exynos 9810 işlemcileriyle gelmesi beklenen Galaxy S9’da 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama bulunacak.

Bu özelliklerin orijinal Galaxy S9 kutusundan elde edilip edilmediği belirsizliğini koruyor. Kesin bilgileri edinmek için MWC’de gerçekleşecek olan etkinliği beklemek daha yerinde olacaktır.