Galaxy S9’un çıkış tarihi netleşti

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9 için bekleyiş tüm hızıyla devam ederken CES 2018’de bu konuyla ilgili yeni detaylar netleşti.

Samsung cephesinden Apple’ın piyasaya sürdüğü iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X cihazlarına nasıl bir karşılık geleceği merakla beklenirken Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 cihazıyla nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor. CES 2018’de akıllı telefon dışında ürettiği bütün iddialı cihazlarını tanıttı. Bu konula ilgili olarak Samsung’un CEO’su DJ Köhneyecek tarafından yapılan açıklamada Galaxy S9’un tanıtılmayacağını açıkladı. Samsung’un Galaxy S9 için bağımsız bir lansman etkinliği gerçekleştirmeyeceği sebebiyle şimdi bütün gözler Şubat ayında gerçekleşecek Mobil World Congress’e çevirildi.

DJ Koh, Samsung’un bir diğer merakla beklenen akıllı telefonu Galaxy X modeliyle ilgili ipuçları da verdi. 2018’de katlanabilen akıllı telefon modellerinin artış göstereceğini belirten Koh, katlanabilir bir akıllı telefonun seri üretilmesinin oldukça zor olduğunu da sözlerine ekledi. DJ Koh’un açıklamalarından Galaxy X’in önümüzdeki sene içinde tanıtılması bekleniyor.