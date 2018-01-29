Galaxy S9’da daha güvenli bir yüz tanıma sistemi barındırabilir

Samsung’un 25 Şubat’ta tanıtacağı Galaxy S9 modelinin tanıtılması yaklaşırken cihaz ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Bu ipuçları arasında cihazın gelişmiş bir yüz tanıma teknolojisi ile gelebileceği belirtiliyor. Samsung’un Galaxy S8’in Android Oreo’nun beta sürümünde “Akıllı Tarama” isimli gizlenmiş bir özellik yer alıyor. Bu özellik, kamera tabanlı yüz tanıma teknolojisi ile iris tarayıcısını eş zamanlı olarak kullanılması sayesinde daha güvenli ve doğru sonuçlar sunması bekleniyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar oldukça düşük ve yüksek parlak ortamlarda daha iyi sonuçlar verilmesi bekleniyor.

Bu özellik hakkında net bilgiler bulunmamasıyla birlikte iris tarayıcısı ve kameranın koşullardan bağımsız olarak kullanılıyor. Bununla birlikte iki bileşenin birlikte veya ayrı olarak kullanılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Samsung’un Akıllı Tarama özelliğini Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinde kullanılması bekleniyor. Ancak Galaxy S9’da yer alan bileşenler nedeniyle daha hızlı bir şekilde kullanılması bekleniyor.