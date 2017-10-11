Galaxy S9 ve S9+ ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı

Rus teknoloji yazarı Eldar Murtazi, Samsung’un önümüzdeki sene tanıtacağı yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9 hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Murtazi, yazısında Galaxy S9 ve S9+’ın Snapdragon 845 işlemcisi ile gelecek ilk akıllı telefonlar olacağını belirtti. Murtazi, Mart ayının sonunda tanıtılan Galaxy S8’e kıyasla Şubat ayının sonu veya Martını ayının başında tanıtılacağını söyleyedi. Galaxy S9 ve S9 hakkında daha önce modüler bir tasarımla geleceği edilmişti.

Tasarım olarak 5.8 ve 6.2 inç boyutlarında gelmesi beklenen cihazların ekranlarına parmak izi sensörünün de entegre edilmesi bekleniyor. Daha önce Essential Phone ve Lenovo’nun Moto Z cihazlarında görülen modüler yapı için Samsung’un Galaxy S9 ve S9+ için neler tasarlayacağı merakla bekleniyor.

Tanıtılmasına daha uzun bir zaman bulunan Galaxy S9 ve S9+ ile ilgili çıkan haberleri sizlere sunmayı sürdüreceğiz.