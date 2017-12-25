Galaxy S9 ile uyumlu olacak aksesuarların fiyatları belli oldu

Teknoloji dünyası tarafından heyecanla beklenen Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri hakkında iddialar ardı ardına gelmeyi sürdürüyor.

Cihazların tanıtılmasına iki ay kalmasıyla birlikte cihaz ile beraber tanıtılacak aksesuarların fiyatları göründü. Cihazla uyumlu aksesuarlar ile birlikte fiyatları da göründü. Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S9 için gelecek koruyucu kılıfların Avrupa’da 22.65 ile 68 euro fiyat aralığında satışa sunulması bekleniyor.

Kılıfların yanında birlikte Samsung’Un yeni nesil bir kablosuz şarj cihazını da satışa sunması bekleniyor. Samsung’un ayrıca telefonu bir masaüstü bilgisayara dönüştürmesini sağlayan DeX isimli aksesuarın yeni sürümünün satışa sunulması bekleniyor.

Samsung’un Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini 26 Şubat’ta İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşecek Mobile World Congress’te tanıtması bekleniyor.