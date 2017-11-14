Galaxy S9+ benchmark testinde göründü

Samsung’un önümüzdeki sene satışa sunacağı Galaxy S9+ modelinin benchmark test sonuçları ortaya çıkarıldı.

Samsung’un geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni nesil mobil işlemcisi Exynos 9810 ile gelecek Galaxy S9+’da 4 GB RAM ile çalışacak. Tek çekirdek performans testinden 1.191 ve çoklu çekirdek performans 3.835 puanları elde eden cihazın göstereceği hızlı performans ile kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

İşlemcide yer alacak Cat.18 6CA destekli LTE modem sayesinde 1.2 Ghz hızında internet kullanılacak. İşlemci olarak Türkiye ve Avrupa’da Exynos 9810 ile gelecek olan cihazın Amerika’da Snapdragon 845 işlemcisiyle gelecek. Tasarım olarak 2.960×1.440 piksel çözünürlüğünde 6.2 inçlik bir ekrana sahip olacak Galaxy S9+’ta DCI-P3 ve sRGB/Rec.709 desteğiyle geniş renk yelpazesi sunacak.

Samsung’un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinin yılın çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.