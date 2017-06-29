Galaxy S8 Plus’a yeni renk seçeneği geliyor

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S8 Plus’a gelen yeni renk seçeneğini duyurdu.

2017’nin en dikkat çeken akıllı telefonlarından biri olan Galaxy S8 Plus’a Rose Pink isimli pembe renk seçeneği Samsung tarafından duyuruldu. Galaxy S8 Plus modeli için ilk başta Midnight Black, Orchid Grey, Coral Blue, Arctic Silver ve Maple Gold renk seçenekleriyle duyurulmuştu.

Galaxy S8 Plus için özel olarak tasarlanan renk seçeneği, bu tonda renkleri seven kullanıcıların dikkatini çekecek gibi görünüyor. Yeni renk seçeneği, ilk olarak Güney Kore ve Tayvan’da satışa sunulacak.

Donanım olarak herhangi bir değişiklik bulunmayan Rose Pink renk seçeneğinin diğer ülkelerde ne zaman ve hangi hangi ülkelerde satışa sunulacağı belirsizliğini koruyor.