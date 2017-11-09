Galaxy S8 için yeni renk seçeceği eklendi

Samsung, Galaxy S8’in Sonbahar aylarına uyumlu olması için Burgundy Red isimli renk seçeceğini duyurdu.

Tüketiciler için Galaxy S8’e pek çok renk seçeceği sunan Samsung, sonbahara özel bir renk seçeceğini daha ekledi. Şimdiye kadar gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renk seçenekleriyle gelen Galaxy S8 ve S8+’in yeni renk seçeceği adını şaraplarıyla ünlü Fransız bölgesi olan Burgonya’dan alıyor.

Samsung Burgundy Red seçeceğini şimdilik yalnızca Güney Kore’de satışa sunacak. Samsung’un bu renk seçeceğini ülkemize veya uluslararası pazara sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Samsung’un bu renk seçeceğini global satışa sunmaması stratejik bir hata olarak görülebilir.

Samsung Mobile Korea’nın Burgundy Red renk seçeceği için yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.