Galaxy S8 Active’in videosu ortaya çıktı

Samsung’un merakla beklenen dayanıklı akıllı telefonu Galaxy S8 Active’in ön izleme videosu YouTube’da yayınlandı.

Bu zamana kadar hakkında çeşitli sızıntı ve söylentiler çıkan Galaxy S8 Active ile ilgili çıkan videoda net bir şekilde görülüyor. Galaxy S8 ile aynı ekran boyutuyla gelecek Galaxy S8 Active’in metal kenalar ve polikarbonat gövdeden oluşan bir tasarımı bulunuyor. S8 ile kıyaslandığında S8 Active, 1.5 kat daha kalın olması göze çarpıyor.

Galaxy S8 Active’de yenilikçi bir hamle olarak fiziksel düğmeler yer almıyor. Cihazın sol tarafında Galaxy S8 modellerinde de bulunan Bixby tuşu bulunuyor. Android 7.0 ile gelmesi beklenen S8 Active’in 4000 mAh batarya dışında S8 ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

Dayanıklılık açısındam öne çıkan S8 Active’de su altı çekim özelliği bulunmuyor. S8 Active’in sızdırılan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.