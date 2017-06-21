Galaxy S8 Active ortaya çıktı

Galaxy S8 Active, Samsung tarafından resmen onaylandı.

Samsung’un 2013 yılından bu yana düzenli olarak satışa sunduğu Active modelleri, kullanıcılara dayanıklı bir kullanım deneyimi vadediyor.

Galaxy S8 Active hakkında şimdilik detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak elde edilen sızıntılar bir araya getirildiğinde yeni Galaxy S8 Active’in görünüş olarak Galaxy S8’den çok LG G6’ya benzediği göze çarpıyor. Bu iddianın sebebi ise Galaxy S8’in darbelere karşı daha dayanıklı olması için köşeli kısımlarının düzleştirilmesi gösterilebilir.

Galaxy S8 Active, daha önceki modellerde olduğu gibi suya ve toza aşırı dayanıklı olacak. Zor koşullara karşı dayanıklı ve şıklığın vurgulandığı cihaz, zorlu koşullara karşı dayanıklı olduğunu gösterecek.

5.8 inç büyüklüğünde gelmesi beklenen Galaxy S8 Active‘de Qualcomm’yeni nesil işlemciler ve 4 GB RAM gibi güçlü donanım ile dikkat çekmesi planlanıyor. 4000 mAh gücünde bir batarya ile gelecek.

S8 Active’in fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.