Galaxy Note 9’un benchmark testi ortaya çıktı

Samsung’un MWC 2018’de gerçekleştirdiği etkinlikle tanıttığı Galaxy S9 serisi akıllı telefonların ardından merakla beklenen yeni Galaxy Note modelinin benchmartk test sonucu göründü.

28 Mart’ta gerçekleştirilmiş olan benchmark testinde SM-N96U kodlu Galaxy Note 9 ile ilgili önemli bilgileri barındırıyor. Testin yapıldığı telefonda Snapdragon 845 işlemcisi bulunuyor. Bu da test yapılan cihazın ABD’de kullanıma sunulacak Galaxy Note 9 modeli olduğunu gözler önüne seriyor. Samsung, ABD dışındaki bölgelerde işlemci olarak Exynos 9810 işlemcisini tercih etmesi bekleniyor.

Android 8.1 işletim sistemiyle çalışan Galaxy Note 9 modeli, çoklu çekirdek testinden 8806; tek çekirdek testinden ise 2190 puan elde etmeyi başardı. Bu puanların Exynos 9810 işlemcili Galaxy S9+ modeline kıyasla düşük olması da dikkat çekiyor. Galaxy Note 9’un hâlâ geliştirilme aşamasında bir telefon olduğunu ve bu puanların ilerleyen zaman içinde yükselebileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Samsung’un Galaxy Note 9’u büyük olasılıkla ağustos ayında tanıtması bekleniyor.