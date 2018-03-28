Galaxy Note 9’un bataryasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkarıldı

Samsung’un tanıtım tarihi belirsizliğini koruyan Galaxy Note serisinin yeni modelinde bulunan teknik özellikler belli olmaya başladı.

Snapdragon 845 ile Exynos 9810 işlemcilerinin yanında 6 GB bellek ile 128 GB’Lık dahili depolama ile gelmesi beklenen Galaxy Note 9’da ekrana entegre bir parmak izi okuyucu ile birlikte üretileceği düşünülse de, Samsung’un daha standart bir yöntemi tercih ederek parmak izi okuyucuyu cihazın arka yüzünde konumlandırabileceği de iddia ediliyor.

Galaxy Note 9’un kamerasıyla ilgili olarak ise Galaxy S9 Plus modelinde kullanılan kamera sisteminin aynısının yer alması bekleniyor. Batarya olarak Galaxy Note 9’da Samsung Note 8’in 3.300 mAh gücündeki bataryasına kıyasla daha güçlü bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Note 9 ile ilgili yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.