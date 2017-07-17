Galaxy Note 8’in tanıtım tarihi belli oldu

Samsung’un CEO’su DJ Koh, yaptığı açıklamada Note 8’in tanıtım ve satış tarihleri hakkında bir açıklama yaptı.

Samsung’un Galaxy Note 8 cihazı hakkında çeşitli iddialar bulunuyordu. Bu iddialara göre Galaxy Note 8, 1 Eylül’de başlayacak olan IFA 2017 fuarından bir hafta önce yani 23 Eylül’de tanıtılması bekleniyordu. Bir diğer iddia ise cihazın Eylül’ün ilk haftalarında tüketici ile buluşacağı belirtildi.

Samsung’un CEO’su DJ Koh’un Tayvan medyasına yaptığı açıklamada Note 8’in Ağustos ayının sonlarına doğru geleceğini söyleyerek bu iddiayı doğrulamış oldu. Koh, Note 8’in satışa çıkış tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada cihazın ABD, İngiltere ve Güney Kore’ye Eylül ayının başlarında geleceğini söyledi. Note 8’in dünya genelinde satışa sunulma tarihi olarak Ekim ayını gösterdi.

Samsung, Note 8 ile Apple’ın yeni gelecek iPhone’una karşı daha iyi satış rakamları elde etmek istiyor. Samsung’un pazardaki rakipleri; Google, Huawei, Lenovo, LG,ve Sony’nin de IFA 2017 etkinliği ve sonrasında yeni nesil cihazları tanıtacağını göz ardı etmemesi gerekiyor.