Galaxy Note 8’in bütün detayları belli oldu

Samsung’un 23 Ağustos’ta tanıtacağı Galaxy Note 8’in tasarımı ve donanımı ile ilgili merak edilen herşey ortaya çıktı.

BGR’ın haberine göre Samsung’un geçen yıl Note 7 ile yaşamış olduğu patlama krizi, yeni tanıtacağı Note 8 ile unutulacak gibi görünüyor. Haberde Note 8’in sızdırıldığı ve söz edilen tasarımın Samsung tarafından onaylanması durumu daha şaşırtıcı kılıyor.

BGR tarafından sızdırılan bilgilere göre Galaxy Note 8 tasarım olarak 6.3 inç büyüklüğü ve 18.5/9’luk en/boy oranı sunan Super AMOLED ekran ile geleceği belirtiliyor. Donanım olarak ise Note 8’de Galaxy S8’de olduğu gibi dağıtım bölgesine göre değişen Exynos 8895 veya Snapdragon 835 işlemcileriyle beraber 6 GB RAM ile gelecek.

Bunların dışında Note 8’de 12 megapiksellik çift arka kamera, 3300 mAh gücünde batarya ve her Note’ta yer alan S Pen bulunuyor. Note 8 ile ilgili merak edilen birçok detay 23 Ağustos’ta gerçekleşecek etkinlikte ortaya çıkacak.