Galaxy Note 8’in basın görseli sızdırıldı

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy Note 8’in basın görseli evleaks tarafından ortaya çıkarıldı.

Tasarım olarak dar ekran çerçeveleri ve siyah renk seçeneğiyle görünen Galaxy Note 8’in Galaxy S8 de olduğu gibi sonsuz ekran teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Galaxy S8’e göre daha düşük bir kavise sahip olması beklenen cihazda 18:5:9 en boy oranlı 6,3 inçlik Super AMOLED ekran bulunacak.

Donanım olarak Snapdragon 835 veya Exynos 8895 işlemcilerinin kullanılacağı Note 8’de gelişmiş bir S-Pen ve 3.300 mAh gücünde bir batarya bulunacak. 3x optik zoom yapabilen 12 Megapiksellik çift arka kamera ve 8 Megapiksel ön kamera ile gelecek Galaxy Note 8 hakkında bütün detaylar 23 Ağustos’taki etkinlikte belli olacak.