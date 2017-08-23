Galaxy Note 8’i resmen tanıtıldı

Samsung, New York’ta gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Note’in lansmanını gerçekleştirdi.

Tasarım olarak Galaxy Note 8, Galaxy S8 ile birlikte tanıtılan çerçevesiz ve uçtan uca ekran ile geliyor. 2.960 x 1.440 piksel çözünürlüğü ile gelen Galaxy Note 8, 6.3 inç ekran büyüklüğü ile şimdiye kadar piyasaya sürülen en büyük Galaxy akıllı telefonu olma niteliği taşıyor. 18:5:9 en boy oranıyla gelen Galaxy Note 8, kullanıcıların tutmakta problem yaşamayacağı bir cihaz olacak.

Galaxy Note 8’de bulunan S Pen ile kullanıcılar, kendi emojilerini çizme, animasyonlu GIF’lerini yaratma veya fotoğraflara notlar ekleyebilecek. S Pen’de bulunacak Smart Select özelliği ile video’nun belirli bir kısmını belirleyip o kısmı sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarına paylaşabilecek. S Pen ile ekran kilidini açmadan Note 8 üzerinde not yazma imkânı da bulunacak.

Samsung, Galaxy Note 8’e getirdiği çift arka kamera ile beklentileri karşılıyor. F/1.7 ve f/2.4 diyafram açıklıklarına sahip olan 12 MP çözünürlüğündeki kameralarda yer alan Dual Pixel teknolojisi, her iki kameraya da OIS desteği bulunuyor. Kameralarda 2x optik ile başlayıp 10x’e kadar yükseltilebilen dijital zoom da bulunuyor. Galaxy Note 8’in ön tarafında ise Galaxy S8’deki gibi otomatik odaklama ve f/1.7 diyafram açıklığı barındıran 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacak.

Donanım olarak da Samsung, Galaxy Note 8 ile yüksek performans sunuyor. İşlemci olarak Amerika gibi belirli ülkelerde Snapdragon 835 ile gelecek olan Galaxy Note 8, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere Exynos 8895 işlemcisiyle gelecek. 10 nm mobil işlemci, 6 GB RAM ile çalışacak Galaxy Note 8 hızlı ve stabil bir kullanım deneyimi sunuyor. Gigabit LTE ve Gigabit Wi-Fi desteği sunacak olan Galaxy Note 8, saniyede 1 GB’lık bağlantı hızı sunacak. Galaxy Note 8’de bulunacak olan Vulkan API desteği ile kullanıcılar, grafik ağırlıklı oyunları düşük şarj tüketimiyle oynayabilecek.

64/128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle gelecek olan Galaxy Note 8, 256 GB’a kadar arttırılabilen microSD kart girişi ve kablosuz şarj desteği bulunacak. Ayrıca Galaxy Note 8, suya ve toza dayanıklı olan IP68 sertifikasına da sahip. Güvenlik olarak Galaxy Note 8’de göz tarama, parmak izi okuma, yüz tanıma, desen, şifre ve PIN seçenekleri bulunuyor.3300 mAh batarya ile gelen Galaxy Note 8, Android 7.1.1 işletim sistemiyle çalışacak.

Galaxy Note 8, ülkemizde 24 Ağustos- 18 Eylül tarihleri arasında 4.999 TL’ye ön sipariş sunulacak. Bu tarihler aralığında ön sipariş edenler, Samsung WA’dan 500 TL değerinde aksesuar çekine sahip olacak. 19 Eylül- 6 Ekim aralığında Galaxy Note 8’i satın alanlar ise 300 TL değerinde Samsung WA aksesuar çeki edinecek.