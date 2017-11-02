Galaxy Note 8 Enterprise Edition tanıtıldı

Samsung, kurumsal kullanım amaçlı olarak yalnızca ABD pazarında satışa sunacağı Galaxy Note 8 Enterprise Edition’ı duyurdu.

Galaxy Note 8’e kıyasla daha iş odaklı bir cihaz olan Galaxy Note 8 Enterprise Edition’da hem Samsung Knox Configure hem de Samsung Enterprise Firmware Over the Air bileşenleri yer alıyor. Kullanıcılar, Knox Configure aracılığıyla şirketlerin Bilişim Teknolojileri departmanı yöneticileri cihazları uzaktan yönetme ve onları tek bir seferde güncelleme imkanına sahip olacak.

Samsung, bu cihazı edinenlere üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemleri ve yamaları sunma taahhüdünde bulunuyor. Bununla birlikte iki yıla kadar aynı cihaz satın alma garantisi de sunuluyor. Galaxy Note 8 Enterprise Edition’da Galaxy Note 8’de olduğu gibi S Pen, Sonsuz Ekran, Samsung DeX, IP68 ile suya ve toza dayanıklı gövde gibi özellikler barındırmayı sürdüren cihaz, Samsung tarafından yetkilendirilmiş kanal iş ortakları tarafından 994 dolar karşılığında satın sunulacak.