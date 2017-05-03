Galaxy C, Samsung’un ilk çift kameralı modeli olabilir

Samsung, çift kameralı akıllı telefon konusunda değişikliğe gidebilir.

Geçen yılın sonu ve bu yılın başında yapılan konuşmalarda Samsung Galaxy S8 yada S8+’ın arka tarafında çift kamera bulunacağı iddia ediliyordu. Ancak bu iddia sadece piyasaya çıktıktan sonra sızdırılan bir prototip olarak kaldı. Öte yandan Twitter’da paylaşılan bir çizimde Galaxy C serisinin yeni modelinde çift kamera göze çarpıyor.

Ayrıca çizimde gördüğümüz Galaxy C’nin üstünde ve altında bulunan o çirkin anten hatları yerine, oluklu anten tasarımını kullanıldığı anlaşılıyor. Böylece kullanıcılar, görüşme yaparken elleriyle anteni kapatarak sinyal seviyesinin düşmesine neden olmazlar.

Merakla beklenen Samsung Galaxy Note8 ise, Eylül’de gerçekleşecek IFA fuarında tanıtılabilir. Henüz detayları gizemini koruyan Galaxy C ise Note8 tanıtımından önce kendini gösterebilir. Yine de Samsung Galaxy C’de çift kamera olduğunu kanıtlayan kesin bir belge olmadığı sürece bu söylentiler sadece iddia olarak kalacak.