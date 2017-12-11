Galaxy A8’in çift ön kamerayla geleceği kesinleşti

Samsung’un önümüzdeki sene satışa sunacağı Galaxy A8 serisi akıllı telefonlarının ön kısmında iki kamerayla geleceği belli oldu.

Samsung, 2018 yılında tanıtacağı orta seviye akıllı telefonlarda sunacağı üst düzey tasarım ve donanım özelliklerini ilk olarak yeni nesil A8 ve A8 Plus modellerinde dahil edecek. Bu cihazların ortaya çıkan kullanım kılavuzu görsellerinde tasarım detaylarında da açık bir şekilde göze çarpıyor.

Bu detaylar arasında en dikkat çekeni ise çift ön kamera ile gelmesidir. İlk kez çift ön kameralı bir cihazı satışa sunacak olan Samsung, bu cihazların ekranlarında Galaxy S8+ ve Note 8 cihazlarında daha önce karşılaştığımız Infinity Display de yer alacak.

Ön kamera hakkında ortaya çıkan bilgiler arasında bokeh modunun da yer alacağı biliniyor. Son dönemde popüler fotoğraf çekim teknikleri arasında bulunan bokeh modunun bir akıllı telefonun ön kamerasında yer alması kaliteli selfie çekmek isteyen Samsung kullanıcıları için ilgi çekebilir.