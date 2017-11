Files Go’nun Beta sürümü Play Store’da

Google, Files Go uygulamasından daha fazla geri bildirim almak Android kullanıcılarında Files Go’nun beta sürümünü kullanıma sundu.

Google, Files Go isimli yeni dosya yönetim ve paylaşım uygulamasının beta sürümünü Play Store üzerinden resmen indirilmeye açtı. Oldukça kullanışlı ve hafif bir uygulama olan Files Go ile kullanıcılar, cihazlarında bulunan bütün dosyalara erişebilmesinin yanında diğer Files Go kullanıcılarına da pratik bir şekilde paylaşılabilenecek.

Files Go’nun temel özellikleri arasında;

Nadiren kullanılan veya hiç kullanılmayan uygulamaların kaldırılmayı önerir.

Birden fazla kaydedilen fotoğrafları bildirerek depolama alanında boşluk açılmasını sağlar.

Önemli dosyaların daha hızlı bulunmasını sağlar

Dosyaların çevrimdışı olarak da güvenli bir şekilde paylaşılabilir.

Oldukça hafif bir uygulama olduğu için cihazı yormaz.

Henüz beta aşamasında bulunan Files Go uygulaması şimdilik pek kararlı bir şekilde çalışmıyor olsa da denemek isteyenler buradan indirebilir.