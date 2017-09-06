Essential Phone tamir konusunda hayal kırıklığı yaratıyor

Android’in kurucularından Andy Rubin’in yeni şirketi Essential tarafından üretilen ilk akıllı telefon Essential Phone, iFixit testinden oldukça düşük bir not aldı.

Kısa süre önce piyasaya sürülen ve göçük ve çiziklere dayanıklı bir tasarım ile gelen Essential Phone’u parçalar ayıran iFixit ekibi, cihazın karmaşık olduğunu gösterdi. iFixit ekibi, cihazın kasasının dondurulup LCD ekranın kırılmasının ardından güçlükle açılabildiğine dikkat çekti. Kasanın açılmasının ardından devre kalkanıyla karşılaşılmasının yanında USB-C girişinin ana karta lehimlenmesi ve oldukça yapıştırıcı kullanılmasının cihazın tamiri esnasında cihazda bulunanların kırılma olasılığını arttırıyor.

Bütün bu zorlu sürecin ardından iFixit ekibi, beklenildiği gibi Essential Phone’un tamir edilmesi konusunda 1 puan veriyor. Essential Phone’da bulunan minimalist ve alan ziyan etmeyen bir tasarım sunmayı tercih etse de kullanılan bu yöntemin herhangi bir sıkıntıda kullanıcılara oldukça yüksek bir fatura çıkaracak gibi görünüyor. iFixit’in Essential Phone ile ilgili hazırlamış olduğu rapora buradan ulaşabilirsiniz.