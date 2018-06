Essential Phone iptal edildi

Android’in var olmasındaki en önemli isimlerden biri olan Andy Rubin’in şirketi Essential Phone ile alakalı maalesef üzücü bir haber var.

Essential Phone 2 modelinin çıkmayacağı ve firmanın da satılacağı belirtildi. Çentikli tasarımın ilk örneğinden olan Essential Phone modeli de böylelikle mobil pazarın rekabetçi havasından nasibini aldı.

We always have multiple products in development at the same time and we embrace canceling some in favor of the ones we think will be bigger hits. We are putting all of our efforts towards our future, game-changing products, which include mobile and home products.

— Andy Rubin (@Arubin) May 24, 2018