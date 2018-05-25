Essential Phone iptal edildi

Android’in var olmasındaki en önemli isimlerden biri olan Andy Rubin’in şirketi Essential Phone ile alakalı maalesef üzücü bir haber var.

Essential Phone 2 modelinin çıkmayacağı ve firmanın da satılacağı belirtildi. Çentikli tasarımın ilk örneğinden olan Essential Phone modeli de böylelikle mobil pazarın rekabetçi havasından nasibini aldı.

We always have multiple products in development at the same time and we embrace canceling some in favor of the ones we think will be bigger hits. We are putting all of our efforts towards our future, game-changing products, which include mobile and home products. — Andy Rubin (@Arubin) May 24, 2018

Andy Rubin kesin bir dille haberi doğrulamasa da yukarıdaki Twitter paylaşımı aslında sızan haberleri de doğrular nitelikte. Essential modeli geçen sene Mayıs ayında satışa sunulmuştu ve sadece 150.000 adet satabilmişti.

Bizce çok başarılı olan Essential Phone’dan böyle bir haber almak üzücü olsa da Andy Rubin’in yaptığı paylaşımda ‘’daha büyük bir yankı uyandırmak için bazı şeyleri iptal etmeliyiz.’’ yorumu da dikkatlerden kaçmıyor. Hali hazırda başka projeler üzerinde çalıştığını belirten Andy Rubin’in ileride ne gibi ürünlerle karşımıza çıkacağını da zaman gösterecek.