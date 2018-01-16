Elephone U Pro tanıtıldı

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında esnek OLED ekranlı akıllı telefonu tanıtan Elephone, büyük kavisli OLED ekranlı yeni akıllı telefonunu tanıttı.

5.99 inç büyüklüğü ve 1080p çözünürlüklü kavisli bir ekran ile Elephone U Pro’da Qualcomm’un üst orta seviye akıllı telefonlar için geliştirdiği Snapdragon 660 işlemcisi kullanılıyor. 6 GB RAM ve 128 GB’lık dahili depolama özelliklerini de barındıran Elephone U Pro’nun arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde çift arka kamera yer alıyor.

Dikey olarak yerleştirilen kameranın alt kısmında bir de parmak izi sensörü bulunuyor. U Pro modelinin Ocak ayın sonlarına doğru satışa sunulması beklenirken satış fiyatı belirsizliğini koruyor. Elephone’un daha önce agresif fiyatlandırma stratejisi uyguladığını hesaba katacak olursak U Pro’nun bütçe dostu bir akıllı telefon olasılığı azalıyor.