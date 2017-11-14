Dört kameralı Gionee S11 resmen görüntülendi

Gionee’nin resmi olarak 26 Kasım tarihinde tanıtacağı modeli için tanıtım videosu yayınlandı.



Tasarım olarak 6 inç büyüklüğü ve 1080×2160 çözünürlüğündeki AMOLED ekranıyla Oppo R11 ve OnePlus 5T modellerine benzerlik gösteren Gionee S11 modelinin önünde 16 ile 8 MP ve arkasında ise 16 ile 5 MP çözünürlüklerinde toplam dört kamera ile yer alacak.

Mavi,altın ve pembe renk seçenekleriyle gelen Gionee S11’de 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı işlemcisi bulunacak. 3.600 mAh batarya ile OnePlus 5T modeline kıyasla daha büyük bir batarya ile gelen Gionee S11’nin satış tarihi ve fiyatı ile ilgili detaylı bilgiler 26 Kasım’da gerçekleşecek tanıtımda belli olacak.

Gionee Tayland’ın Facebook sayfasında yayınlanan S11 tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz.